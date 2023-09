ARTIGO: Situação ou oposição? Independente ou centrão?

Falar de política com políticos, nem sempre é uma tarefa fácil. Pior ainda quando o interlocutor não teve um bom aproveitamento nas aulas de interpretação de texto. Para evitar novos ruídos com os vereadores da Nova Alta Paulista, hoje tentarei mostrar as diferenças de comportamento dos membros das quatro principais categorias políticas brasileiras: situação, oposição, independente e centrão.

Situação é o termo usado para indicar o grupo de parlamentares que votam favoráveis em todos os projetos de lei que o prefeito envia à Câmara dos Vereadores. Em razão disso, esses edis (também conhecidos como governistas) têm preferência de atendimento nos requerimentos e nas indicações que enviam à administração municipal. Infelizmente, quando alguma coisa não anda bem, tem vereador que nega ser da situação. Esse tipo de atitude costuma não ser bem aceita pela sociedade.

Oposição, como o próprio nome diz, é o grupo de vereadores que, por um motivo ou outro, se opõem a maneira como o prefeito administra a cidade. Esses parlamentares, em sua maioria, costumam esmiuçar os projetos que o alcaide envia ao legislativo e só votam favoráveis se as demandas realmente forem de encontro ao verdadeiro bem comum. Em contrapartida, as suas indicações, por melhores que sejam, encontram muitas dificuldades para serem atendidas pelo chefe do Poder Executivo.

Independente é o parlamentar que não depende de ninguém, que age com autonomia e que não se deixa influenciar pelos colegas; sejam eles da situação ou da oposição. Sempre vota de acordo com as leis e não hesita em apresentar emendas para melhorar os projetos que são apresentados no legislativo. Não por acaso, é respeitado pelos seus pares e pela população. Todavia, para um vereador ser considerado independente, é necessário que abra mão de muitas coisas, inclusive dos afagos do prefeito e secretários municipais.

Centrão, seja aqui ou em Brasília, é o grupo com mais rejeição na política brasileira. Isso porque o voto do parlamentar do centrão sempre é atrelado a interesses pessoais e não em conformidade com as leis. Com isso, consegue desagradar tanto os membros da situação quanto os da oposição. E mais ainda os colegas independentes. O inusitado nessa famigerada categoria política é que existe vereador do centrão em algumas cidades que é muito prestigiado pela administração municipal.

Espero que essa pequena dissertação sobre as idiossincrasias (estou até vendo algumas pessoas pesquisando essa palavra no Google) existentes na política da Nova Alta Paulista não tenha ofendido os valentes vereadores que foram eleitos pelo grupo da situação, se dizem independentes e na prática são do centrão.

Para encerrar, gostaria de dizer que a origem do vocábulo política vem do grego politikós, ou seja, polis/cidade e tikós/bem comum. Traduzindo para uma linguagem mais simples, a palavra política, tão banalizada nos últimos tempos, tem o seguinte significado: a busca pelo bem comum numa cidade.