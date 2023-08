Anunciada implantação de estação meteorológica

A cooperativa subiu 32 posições na classificação geral e das 92 empresas que compõe o guia no segmento do agronegócio, é a 58ª

Apesar do resultado alcançado no exercício de 2022 pelas maiores empresas listadas no ranking, há um clima de otimismo no ar, apontando pelos comandantes das companhias, sustentados pela crença no sucesso das reformas em andamento. No geral, as despesas líquidas registraram um leve aumento e o resultado operacional cresceu tímido, o que fez o lucro líquido consolidado das mil maiores do ranking promovido pela revista Valor Econômico registrar alta nominal de 1,5%.

A avaliação feita em parceria com a Serasa Experian e com o Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, levou em conta – muitas vezes de forma decisiva – as ações das áreas ambiental, social e governança.

Importante critério para avaliação e definição das empresas com melhor desempenho em suas áreas de atuação, o selo de qualidade ESG comprovou seu peso nesta 23ª edição do Valor 1000. Adotado desde o ano passado como parâmetro para a construção do ranking das maiores companhias do país, ele mostrou na prática, o acerto da iniciativa e do esforço adicional de análise, cujas conclusões são consistentes e compensadoras.

Os resultados foram consolidados a partir da análise de 1.030 empresas e o ranking final das empresas que compõem o Valor 1000 são frutos de coleta, tratamento, tabulação e análises criteriosamente realizadas.

Os profissionais avaliam informações contábeis e financeiras coletadas a partir de dados públicos ou fornecidos pelas empresas para avaliar diferentes aspectos dos negócios (receita, despesas, margens, dívidas), determinando, assim, o ranking final das mil maiores empresas e o destaque dos 27 setores de atividade de compõem o anuário.

Desta forma, novamente a Camda se destacou neste conceituado anuário ocupando a classificação no ranking com a 461ª posição apontado entre as 1.000 empresas escolhidas (aprimorando seu índice em 32 colocações em relação ao último levantamento). Filtrando através do setor de atividade (neste caso, no ramo agronegócio) a Camda ocupa a 58ª colocação.

E esse destaque mostra a eficácia do cooperativismo, do trabalho em equipe e da atuação do sistema cooperativo brasileiro, que auxilia no desenvolvimento das cooperativas através do aprimoramento profissional, preocupação com o cooperado e comunidade como um todo, sempre em busca de novas tecnologias e inovações.

“Hoje são mais de 970 colaboradores que se dedicam seguindo as propostas do nosso conselho de administração e diretoria, onde o cooperado é o parceiro essencial que merece atenção diferenciada, nosso ponto focal. Isso tudo somado a uma gestão responsável, aplicada no acompanhamento direto dos anseios dos nossos 27 mil associados que prestigiam as iniciativas qualificadas com assistência técnica diretamente nas propriedades”, finalizou Osvaldo Kunio Matsuda, diretor presidente da Camda.