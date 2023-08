Tombamento deixa uma vítima fatal na Interligação Raposo, em Sorocaba/SP

“Me arrependo de coisas que disse, mas jamais do meu silêncio” (Xenocrates – 300 AC).

O contexto provinciano continua rendendo “bons frutos” para os precaretas, isso é, uma mistura nada fina de “precários com picaretas” para dar aquele tom marrom para a mídia em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL…

Portanto, os dias passam e a mesmice continua a mesma de sempre para leitores, ouvintes e agora, também, para os internautas menos desavisados dos desencontros de uma mídia viciada pelas informações de um pseudojornalista tupiniquim em tempo de pós-globalização DIGITAL…

O tempo do tempo determina o conteúdo GLOCAL, a saber, do GLOCAL para o LOCAL deste ou daquele SITE neste novo conceito midiático para o comunicador provinciano, que por sinal, deita e menos rola com suas palavras complicadas para o simples mortal provinciano…

A falta de ética neste ou naquele veículo comunicacional deixa a desejar pelo simples fato de deixar de lado o compromisso com a reflexão crítica frente aos acontecimentos retratados pela ótica, ainda, das eternas “trocas nada simbólicas” entre emissor e receptor…

Entretanto, a mensagem utilizada neste caso é pelos códigos sem a necessidade de um decodificador com credibilidade para traduzir o senso comum de uma invenção camuflada pela mediocridade do escritor sem a escrita e ponto quase final…

Não se pode mais ficar longe do debate sobre conteúdo e texto jornalístico, assim, cada “precareta” tende a escrever sem saber o que fazer com as palavras em meio ao senso mais do que comum para o emissor sem mensagem, deixando o outro lado, ou seja, o receptor sem eira e muito menos beira para uma reflexão além da província do faz de conta…

O contexto REGIOCAL pouco acrescenta neste meio sem mensagem decodificada, desta forma, predominam e determinam os vícios de uma mesma moeda de troca para as mídias em geral…

A sistemática utilizada pelos donos de uma mesma mídia provinciana detém o monopólio do falso poder sobre pessoas e instituições, criando falsos monstros sem o criador para determinar a direção a ser tomada pela massa sem ideias, bem como, em uma armadilha preparada pelo coronel sem patente militar…

Portanto, tudo pode acontecer de uma hora para outra, deixando de lado, as perguntas sem respostas, às exclamações clamando pelas interrogações de uma análise sintaxe precária para os picaretas de sempre, quando muito, aqueles que um dia estiveram do outro lado, porém, hoje, andam pelas ruelas de uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA sem identidade em tempo de GESTÃO PINOQUIANA,,.

A noite chega numa madrugada sem fim, deixando as nuvens carregadas pela escuridão patenteada pelo inventor sem invenção, neste caso, tudo pode acontecer e deixar um rastro para um caminhante sem caminho…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_________________________________________

(*) Jornalista profissional diplomado (MTb No. 16.772/SP).

e-mail: [email protected]