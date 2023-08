Cão furtado em Adamantina é resgatado pela Polícia Civil em Bastos

No mês de julho as equipes da DIG e DISE receberam notícia da ocorrência do furto de um cachorro da raça “Blue Heeler”, também conhecido como “Australian Cattle Dog” ou “Boiadeiro Australiano”, ocorrido na zona rural de Adamantina. Iniciadas as investigações visando encontrar o animal e identificar a autoria do crime, os policiais lograram êxito em encontrar um suspeito, morador do município de Bastos.