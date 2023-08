Saúde confirma existir filas para exames e revela medidas para atender a demanda

Em resposta enviada ao Jornal Folha Regional a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Adamantina forneceu informações a respeito dos exames disponibilizados pelo município à população e se posicionou quanto aos questionamentos de existência de filas de espera para esses atendimentos.

Atualmente, a rede municipal de saúde oferece aos usuários 15 tipos de exames: Laboratoriais, ECG (Eletrocardiograma), ECO (Ecocardiograma), Teste Ergométrico, MAPA (Mapeamento Ambulatorial da Pressão Arterial), Holter, EDA (Endoscopia Digestiva Alta), Colonoscopia, Tomografia Computadorizada, EEG (Eletroencefalograma), Ultrassonografia, Mamografia, Mapeamento de Retina, Audiometria Tonal e Vocal, e Proctológico.

A solicitação dessas informações surgiu após o FR receber questionamentos de pacientes que aguardavam por atendimentos específicos na rede municipal de saúde. Fato que inclusive foi noticiado em edições anteriores. Então a reportagem perguntou: Existe fila de espera de pacientes para a realização de exames médicos? Se positivo, o que ocasionou a fila?

“Sim, com exceção dos exames laboratoriais e ECG, existe uma fila para todos os demais. As filas são decorrentes do trabalho realizado pela gestão municipal estruturando os atendimentos médicos da rede de saúde”, explicou a Secretaria de Saúde. E acrescentou: “Temos a oferta de atendimentos pelos médicos generalistas das ESFs (Estratégias de Saúde da Família) com cobertura de 100% do território municipal, além da oferta de especialistas, que para concluir o diagnóstico e iniciar o tratamento, necessita de alguns exames específicos”.

Já com relação à quantidade de pessoas em espera, a pasta disse que a fila é dinâmica, visto que diariamente são recebidas muitas guias de solicitações de exames/consultas e simultaneamente ofertas de vagas nos diversos serviços contratados. Também esclareceu que não é possível precisar o tempo de espera, porque o município depende das ofertas de vagas mensais, cujas quantidades são variáveis. Contudo, os casos de urgência médica têm prioridade nessa fila.

Entre as medidas para atender a demanda de exames gerada, a gestão municipal elabora um documento com a finalidade de oficiar a DRS (Departamento Regional de Saúde) de Marília para pactuações de aumento de vagas para Adamantina. “Paralelamente está acontecendo as tratativas para a Regionalização Estadual e também a Regionalização da CIR da região de Adamantina. Também em tratativas com o AME de Tupã parceria prevendo a realização do Dia ‘D’ em Dermatologia, tendo por finalidade otimizar essa fila”.

De acordo com a Secretaria de Saúde não há como falar em ‘zerar’ filas, “porque as necessidades dos pacientes não sessam e os atendimentos médicos não param, consequentemente, sempre haverá a necessidade de novos exames e atendimentos com especialidades distintas.”