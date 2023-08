Docentes de Enfermagem participam de encontro no HR de Prudente

Os docentes do curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina participaram do III Encontro do Núcleo Gestor de Humanização e Segurança do Paciente – rede de articuladores da Secretaria de Estado da Saúde, no Hospital Regional (HR) de Presidente Prudente.

O evento aconteceu no dia 17 de agosto, com a participação da Equipe Técnica da Santa Casa de Adamantina, da Prof.ª Esp. Rita de Cássia Bispo da Silva (UTI), da Prof.ª Esp. Liliana Cristina Tino Parisoto e das alunas Cleia Aparecida Vieira de Souza e Poliana de Souza Dalto, do último ano do curso.

O encontro teve como objetivo a apresentação de experiências em Humanização na região. Na oportunidade, foram discutidas a “Integração de três UTIS e Transição de Cuidados para Clínica Médica do Hospital Regional de Presidente Prudente”, e a “Atenção Primária em Saúde”.

A proposta foi de um encontro afetivo, com muitos diálogos entre diferentes profissionais e equipes, visando contribuir para a ampliação de conhecimentos e saberes.

“É muito importante a participação do nosso corpo docente e discente em eventos como este, de abrangência regional, possibilitando e aproximando de atividades de ensino e extensão e consequentemente agregando conhecimento e garantindo a possibilidade de multiplicar saberes”, ressalta a Prof.ª Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli, coordenadora do curso.