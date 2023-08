CMDCA divulga relação de candidatos ao Conselho Tutelar de Adamantina

A equipe de vôlei mirim (nascidas em 2009/2010) da Escola Estadual Helen Keller, de Adamantina, sagrou-se campeã regional na cidade de Presidente Prudente no último dia 23, quarta-feira da semana passada.

Após conquistar a etapa sub-regional, enfrentando equipes da Diretoria Regional de Ensino – Região de Adamantina, venceu as equipes de Presidente Prudente, Mirante do Paranapanema e Presidente Epitácio na fase regional.

Com a conquista do título regional, a EE Helen Keller representará Adamantina e toda a região administrativa de Presidente Prudente na final estadual dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP), que será disputada em Praia Grande, no litoral paulista, de 21 a 30 de setembro.



As atletas com os professores de educação física, João Vitor, Cláudia Bera e Luís Milanezi, com a CGPAC, Carla Melo; o diretor da Escola, Paulo Alves Araújo; e com o supervisor de ensino Hélio José dos Santos (Cedida).

A campanha invicta das atletas adamantinenses, comandadas pelo técnico Luís Milanezi, teve nove jogos, sem nenhum set perdido.

JOGOS ESCOLARES

Os “Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP”, têm por objetivo promover por meio da prática esportiva, a integração e o intercâmbio entre os estudantes das unidades escolares de ensino fundamental e médio das redes pública estadual, pública municipal e particular, além das escolas técnicas estaduais e federais em todo Estado, favorecer a descoberta de novos talentos esportivos que possam ser indicados para integrar delegações esportivas, programas de fomento esportivo e acessar benefícios como bolsas-atletas.

A competição inclui 32 modalidades para os segmentos convencional e do paradesporto (paralímpico). No ano passado contou com a participação 186.707 alunos/atletas, sendo 82.326 na categoria sub 14 e 104.381 na categoria sub 17.