Copa Regional Amizade tem primeira rodada com muitos gols

A equipe Amigos do Tavone/ Parque Iguaçu (Foto), do presidente David Tavone, estreou com pé direito na 4ª Copa Regional Amizade/Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina. A equipe sob o comando do treinador Natan Quessa, superou sem dificuldade, o seu adversário o bom time da Vila Jamil F.C./André Calhas Nossa Senhora das Graças/ Bar do Beto/ Zé Valente, pelo placar de 5 a 2, com os gols marcados por: Fabrício “Bino”, Caruzo, Thiago Cenedesi, Kitinho e Elizeu. A partida foi realizada no sábado (26), na Praça de Esportes do Conjunto Oiti e Tipuanas.

No complemento da primeira rodada da competição, teve ainda os seguintes resultados:

S.E. Hookah Valem/Supermercado Godoy Rede Smart/ Nova Foto e Ótica 3 X 0 Furacão F.C/Amigos do Fabiano

Bastos F.C. 2 X 1 Mário Covas/Lanches e Cia/ Auto Torno Mendes/ Luizinho Gesso.

No encerramento da primeira rodada no domingo (27), no mesmo local, mais três jogos foram realizados:

Portuguesa 1 X 0 Red Bull/ Pigari’s

Amigos da Bola -1 X 1- Time da Roça F.C/ Pracinha

Atlético Ousadia/ Mariápolis 3 X 2 Família Zona Sul F.C/ Mercearia Baduca/ Digoo Tatoo

A abertura da primeira rodada aconteceu na quinta-feira (24) no Parque Iguaçu, com dois jogos. No primeiro duelo Adamantina City e Vila Freitas/ Barraca Arlete do Salgados empataram 1 a 1 e o segundo Sabotagem F.C./ Barbearia do Rafa/ Tainá Calçados/ Império do Corte/ Morandi Barber Shop venceu por 3 a 2.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO- A

1º Lugar- Hookah Valem 3, Ousadia 3, Portuguesa 3, Adtina City 1, Vila Freitas1, Zona Sul, Furacão e Red Bull F.C/Pigari’s 00.

GRUPO – B

1°Lugar – Amigos do Tavone 3, Sabotagem 3, Bastos 3, Amigos da Bola 1, Time da Roça 1, River Plate/Lucélia, Vila Jamil e MarioCovas 00.