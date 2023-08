Morre Jorge Luiz Munhos, do Tropical Foto Color em Adamantina

Domingo, 27 de agosto, será realizada mais uma edição do Domingo no Parque a partir das 16h no Parque dos Pioneiros.

Serão realizadas diversas ações culturais, esportivas, sociais e de saúde. As atividades culturais vão levar para o local oficinas, ônibus Roda Cultura, brinquedos infláveis e, ainda, a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

A programação ainda conta com as apresentações da Banda Marcial de Adamantina e o Palhaço Rico.

A Secretaria de Assistência Social OAB, CREAS, CRAS, DDM, PCF, Casa Afro, Diretoria de Ensino com as escolas estaduais, Colégio Objetivo, Champagnat e San George School e o Centro Universitário farão distribuição de panfletos em meio ao Domingo no Parque alusiva ao Agosto Lilás que é o mês voltado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher

O Domingo no Parque é uma iniciativa da Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo; Esportes, Lazer e Recreação; Saúde e o Fundo Social de Solidariedade.