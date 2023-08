Câmara pede estudos técnicos feitos para instalação de todas as lombadas nos últimos sete anos

A Prefeitura de Adamantina informa que foi repassado ao município pelo Ministério da Saúde o primeiro recurso complementar para que seja efetuado o pagamento do piso da enfermagem.

Ao município, foi repassado o valor de R$440.422,00. O montante é referente aos meses de maio, junho, julho e agosto.

Conforme as secretarias de administração e de saúde, os pagamentos serão feitos em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde de acordo com as informações disponíveis no portal do Invest SUS.