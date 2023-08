ARTIGO: Observações políticas em Adamantina e Dracena

Em razão da crônica Dossiê do amor (que publiquei na semana passada), dois prepostos de pré-candidatos vieram me procurar. Queriam saber mais sobre o polêmico relatório, e conferir de perto se no documento constavam nomes de adversários políticos. Como sei que em pequenas cidades este tipo de assunto costuma cheirar defunto, acabei não atendendo o pedido da dupla. No entanto, a visita deles mostrou que os preparativos para as eleições do próximo ano estão a todo vapor na Nova Alta Paulista.

Diante disso, me arrisco a fazer algumas observações sobre os rumos que a política está tomando em Adamantina e Dracena. Na Cidade Joia, segundo o que dizem as vozes das ruas, existe uma polarização entre os pré-candidatos Alcio Ikeda e Gustavo Taniguchi. Como a voz do povo é a voz de Deus, vejamos algumas peculariedades deste confronto anunciado.

Os próprios sobrenomes revelam, Alcio e Gustavo têm em suas veias o sangue de nipodescendentes. São jovens, competentes e estão filiados em partidos de espectro ideológico de direita. Se as candidaturas forem confirmadas, deverão ter nas campanhas grandes marqueteiros, também com algumas semelhanças em suas trajetórias. Acácio Rocha e Sérgio Vanderlei, além de ótimos jornalistas, são proprietários de importantes veículos de comunicação. Rocha é ex-secretário de cultura, e Vanderlei o atual chefe da pasta. O inusitado nessa história é que as coincidências não param nisso.

Na prefeitura, Taniguchi é apoiado pela cúpula do poder executivo. Ikeda, por sua vez, tem a preferência de um grande contingente de servidores municipais. Na Câmara, Ikeda tem como certo o apoio de três parlamentares: Bigode da Capoeira, Rafael Pacheco e Paulo C. Cervelheira. Taniguchi, tem, em tese (existem divergências no grupo da situação), o apoio dos três edis governistas: Aguinaldo, Cid Santos e Riquinha do Bar. Difícil saber com quem a professora Noriko irá caminhar, pois além de ser membro atuante da colônia japonesa, a vereadora é muito próxima da professora Beth Meirelles. Outra incógnita é a benção do vereador Hélio José dos Santos, pois ele é pragmático e conhece, como poucos, a arte de fazer política.

Em paralelo a este cenário, a extrema direita em Adamantina, viu, estarrecida, o diretório do PL (partido de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto) ir para o grupo de Taniguchi. Não bastasse, a direção do Republicanos (sigla do governador Tarcisio e do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal) foi parar nas mãos do líder do grupo de Ikeda. Portanto, mais um ponto em comum nas pré-candidaturas Ikeda e Taniguchi. Por ora, é isso o que tenho do atual quadro político em Adamantina. Das possíveis candidaturas nanicas, falarei numa outra oportunidade. Agora, como prometido no inicio deste texto, vamos a um pequeno resumo do momento pré-eleitoral em Dracena.

Faz muito muitos anos que um alcaide não se reelege na Cidade Milagre. Como se isso já não fosse suficiente para fazermos uma projeção sobre o que deve ocorrer nas eleições de 2024, o atual prefeito, Andre Lemos, eleito em 2020, com 8.033 votos, ou seja, com 35,50% dos votos válidos (num pleito que teve uma abstenção de 10.059 eleitores), está tendo muitas dificuldades para enfrentar as graves denúncias de irregularidades administrativas que estão tramitando contra o seu governo na justiça e no TCE.

Pelo conjunto da obra, a maioria dos dracenenses que mantém contato com este humilde articulista, aposta que a tradição de não reeleger prefeito será mantida na cidade. A propósito, comentários de que alguns dos processos que estão tramitando na justiça podem tirar os direitos políticos de algumas pessoas estão se tornando contumazes em Dracena. Como não tenho informações mais detalhadas sobre esses processos, para não correr riscos desnecessários, vou ficando por aqui. Até a semana que vem, caro leitor da Nova Alta Paulista!