Prefeitura de Adamantina informa recebimento de recurso complementar para pagamento do piso da enfermagem

Responsável pela pasta da Secretaria Municipal de Esportes do Município de Adamantina, Ronaldo Pereira Dutra (Tuiuiú) reivindicou junto a Secretaria de Esportes do Estado e Ministério do Esporte, recursos financeiros e projetos já protocolados na instituição.

De acordo com Tuiuiú o principal objetivo foi reivindicar recursos financeiros para melhorias de infraestrutura e ampliação, bem como reformas das praças esportivas de Adamantina.

Além dos pedidos foi também buscada a implantação do Programa Segundo Tempo do Governo Federal em Adamantina. “Estamos cadastrados e aptos a receber o programa em Adamantina, com as chances do Projeto Segundo Tempo ser implantado são grandes” disse o secretário.

O secretário solicitou a interferência do Deputado Estadual Mauro Bragato através do Assessor Ricardo Rived Garcia na conquista dos programas e projetos, como também apresentou dados que reforçam a importância do projeto para Adamantina, já que 19,7% das crianças e adolescentes que freqüentam as escolas municipais são oriundas de famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social.

O presente projeto segundo o secretário, tem como proposta oferecer diferentes modalidades esportivas as crianças e adolescentes, objetivando o desenvolvimento físico e mental, bem como de convivência social. “É necessário complementar suas atividades e tempo ocioso a fim de que não culmina em um aumento do índice de violência e vandalismo”, destacou Tuiuiú.

As atividades seriam implantadas em diversos núcleos esportivos no Município em períodos complementar a jornada escolar diária, como prevenção de problemas oriundos de famílias em situação de risco social.