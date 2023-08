Centro Universitário apoia campanha do Agosto Dourado promovida pelo GAMI

O Grupo de Apoio Materno Infantil (GAMI), em parceria com o Centro Universitário de Adamantina, promove neste mês a campanha Agosto Dourado, em prol da amamentação.

A edição deste ano tem como lema “Apoie a amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham” e conta com o apoio da Prefeitura de Adamantina, Casa da Amizade, Rotary Club, Escola Técnica (Etec) Prof. Eudécio Luiz Vicente, Criança Feliz, Santa Casa e Gráfica Atual.

As ações, que contam com a participação dos cursos de Enfermagem, Nutrição, Tecnologia em Estética e Cosmética e Fisioterapia, tiveram início no dia 1º e seguem até o fim do mês.

Nesta quinta-feira, dia 24, haverá uma capacitação para profissionais, alunos e voluntários, das 19h30 às 21h30, no Auditório Miguel Reale, ministrada por Andreia Stankiewicz (doula, consultora de amamentação, instrutora de Shantala, Odontopediatra Funcional e Mestre em Saúde Materno-infantil).

No dia 29, o Posto 9 de Julho será palco das atividades, às 19h30 e para finalizar, no dia 31, quinta-feira, acontece o Encontro Regional do Dia Nacional da Primeira Infância, das 8h30 às 12h30, no anfiteatro da Biblioteca Municipal.

“A campanha Agosto Dourado faz alusão à importância do leite materno, que vale ouro, pois é um alimento completo que possui todos os nutrientes que o bebê precisa. Além de alimentar o bebê, o leite materno possui anticorpos que o protegem contra diversas doenças, como diarreia, infecções respiratórias e alergias e ainda fortalece o vínculo entre mãe e filho. Em Adamantina, o GAMI (Grupo de Apoio Materno-Infantil) é formado por uma equipe multidisciplinar que visa dar apoio, proteção, suporte e qualidade de vida à mãe e seu bebê. Neste sentido, promovemos diversas atividades para gestantes, lactantes e acompanhantes, como o chá de bebê comunitário e palestras em parceria com o curso de Nutrição do Centro Universitário”, ressalta a coordenadora do grupo, Dra. Fabiana Freire Marin Pacheco.

A sede do GAMI fica localizada na rua Euclides da Cunha, 394, ao lado da Junta Militar.