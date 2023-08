Adamantinense é destaque em competição master de atletismo em São Paulo com quatro medalhas de ouro

A atleta adamantinense Arlete Watanabe participou da 55ª edição do Campeonato Paulista de Atletismo Master realizado nos dias 18 e 20 de agosto no Centro Olímpico em São Paulo, e foi destaque em várias provas que disputou.

Arlete Watanabe conquistou quatro medalhas de ouro, sendo nas provas de salto em altura, salto triplo, lançamento de martelo, sendo que nessa última, estabeleceu novo recorde da competição e recorde estadual na categoria F60.

Com essa marca Arlete Watanabe tem dois recordes nos 300 metros com barreira no F50 e F55 e dois recordes no lançamento do martelo no F55 e F60.

O tradicional evento demostrou mais uma vez a força dos atletas veteranos e a importância do atletismo para todas as faixas etárias.

As provas em diferentes categorias masculinas e femininas aconteceram no sexta-feira e no domingo.