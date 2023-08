Prédio da Secretaria de Educação ganha ampliação e modernização

Com o objetivo de modernizar e ampliar o atendimento ofertado à população, o prédio da secretaria de educação passou por uma reforma. Com isso, a área útil do local ganhou aproximadamente 100 metros quadrados novos.

Agora, o espaço ganhou uma sala que permitirá um ambiente adequado para que os profissionais da área de fonoaudiologia, psicologia e assistência social deem todo o suporte para pais e alunos.

“O centro de atendimento educacional que é uma sala multiprofissional vem para suprir uma necessidade de ofertar tanto para os profissionais como para os pais e os alunos um ambiente propício para o atendimento especializado que eles precisam nas mais variadas situações”, afirma Osvaldo José, secretário de educação.

Além desse novo ambiente, foi construído no prédio quatro novos banheiros e ampliada ambiente o depósito e a recepção.

“Todos os pais das crianças que são matriculadas na rede municipal de ensino passam por aqui. Devido a isso, foi preciso melhorar o ambiente para prestar um serviço adequado para a comunidade. Desta forma, promovemos todas essas adequações”, assegura.

Para a execução da obra, Osvaldo José, explica que foram investidos 400 mil reais, em recursos provenientes do QESE – Salário Educação.

De acordo com o site Salário- Educação, esse valor é proveniente de uma contribuição social que serve como uma fonte adicional de recursos que são destinados ao ensino público e que podem ser empregados na execução de projetos, ações e programas que tenham como objetivo qualificar os profissionais que atuam na educação bem como incentivar os alunos para que continuem estudando.

“Além das obras na sede da secretaria, promovemos também melhorias na EMEF Navarro de Andrade que eram demandas antigas”, completa.