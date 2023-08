Cozinha e novos banheiros são construídos na EMEF Navarro de Andrade

A diretoria do ATC (Adamantina Tenis Clube) com o intuito de incentivar a prática esportiva entre seus associados, realiza neste sábado (26) à partir das 15h00 , o Torneio Início das equipes que estarão participando do tradicional Campeonato Interno de Futebol Médio.

A competição esportiva terá a participação de oitos equipes sendo elas: Cuiabá, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Campo Grande e Rio Branco.

A tabela dos jogos do Torneio Início, ficou definido da seguinte forma pelos organizadores.

CAMPO – 1

-15h00: Belo Horizonte X São Paulo

– 16h00: Brasília X Salvador

-CAMPO – 2

-15h00: Cuiabá X Rio Branco

-16h00: Campo Grande x Rio de Janeiro

ARBITRAGEM

As arbitragens dos duelos serão de responsabilidade de Júlio Ubirajara “Julinho Preto” e Jair Souza “Kbça”, e o mesário Marcelo Jarrão.

As equipes foram formadas mediante sorteio e por posição de cada atleta.

Arquivo: Adamantina Tênis Clube – Foto: Jorge & Munhoz