Acidente entre carros mata adolescente e deixa três feridos em rodovia de Fernandópolis

“No fim do jogo, o Rei e o Peão voltam para a mesma caixa.” (Provérbio Italiano)

Sérgio Barbosa (*)

A província oferece aos seus provincianos poucas oportunidades de lazer nos finais de semana, assim mesmo, pode-se dar muitas voltas pelo mesmo lugar de sempre, quando muito ou menos, pelas ruas da cidade em busca de um lugar para isto e mais aquilo…

Como sempre, este articulista freqüenta, quase sempre, os mesmos lugares da província, neste caso, uma forma de fidelidade para aquelas pessoas/empresas que o receberam bom os braços abertos quando aqui desembarcou nos idos de 1999 para um desafio a mais em sua vida itinerante de profissional de comunicação em tempo de pós-globalização…

Nestas idas e poucas vindas pelos ares provincianos aconteceram muitas coisas para um lado e poucas para o outro lado, assim mesmo, as vitórias superaram em muito as derrotas sofridas durantes este período nesta Província do faz de conta…

Foram milhares de artigos, crônicas e textos diversos postados/publicados pela mídia em nível REGIOCAL, ou seja, do Regional para o Local, fortalecendo assim a presença da reflexão crítica frente aos acontecimentos em níveis nacional e internacional para os adamantinenses…

Palavras são palavras disse o pensador do outro tempo, porém, quando assinadas tomam pra si a responsabilidade do autor deste ou daquele artigo publicado/postado, desta forma, o comprometimento é fundamental neste encontro com a pseudoverdade de uma mesma mentira em nível GLOCAL, ainda, do Global para o Local…

A verdade não existe em muitos casos ou fatos criados e inventados pela mídia neste novo tempo, os exemplos estão em pauta para dar validade para um olhar descontraído da sedução do podre para com o poder neste novo tempo novo que se chama hoje…

A “mea culpa” neste momento pode se apresentar como início de uma caminhada pelas ruas de uma província qualquer, afinal de contas, o meio existe como veículo de comunicação, ou seja, é a mensagem do emissor para com o receptor, também, conhecido como “público alvo”…

O autor deste artigo e de tantos outros publicados na mídia provinciana tende sempre, como articulista, dar o seu recado como “meio”, deixando para os leitores e leitoras um toque a mais nesta reflexão redatorial, bem como, apostando que o outro lado saberá decodificar o código de uma mensagem simplificada pela vontade de colaborar com o debate sobre temas afins aos interesses da comunidade provinciana…

A tarefa de informar não é fácil, ainda mais quando do outro lado está o profissional jornalista e na outra ponta o leitor ou leitora do tempo deste tempo, além do mais ou talvez de menos, afirmou o pesquisador, a saber: “médico pensa que é deus, Jornalista tem certeza”, porém, um outro comunicador afirmou: “e quem inventou Deus foram os Publicitários!”

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

__________________________________

(*) Jornalista profissional diplomado.

E-Mail: barbosa.[email protected]