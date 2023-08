4ª Copa Regional Amizade terá abertura no Parque Iguaçu

Teve início nesta terça-feira, 22 de agosto, a abertura de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 – Reserva de Vagas – do Centro Universitário de Adamantina. Organizadas e aplicadas pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Fundação Vunesp), as provas estão marcadas para o dia 3 de dezembro, das 13h às 17h30, no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000).

São 50 vagas para o curso de Medicina, em período integral, com duração de 12 semestres, para ingresso no 1º semestre letivo de 2024. As inscrições seguem até 7 de novembro mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de R$ 340 por boleto bancário.

Candidatos com deficiência ou mobilidade reduzida que tiverem a necessidade de atendimento específico deverão declarar sua necessidade na ficha de inscrição e encaminhar à Fundação Vunesp, via upload, laudo emitido por especialista na área com a descrição detalhada da espécie da deficiência, com a referência da Classificação Internacional de Doenças (CID) e as condições para a realização das provas.

Com duração de 4h30, a prova de conhecimentos gerais tem valor de 60 pontos e a redação de 20 pontos. As salas de prova serão disponibilizadas no site da Vunesp a partir de 24 de novembro.

O candidato deverá comparecer ao local de prova munido de documento oficial de identidade original e com foto atualizada, lápis preto, borracha, caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta.

Resultados

O resultado da primeira chamada será publicado em 8 de janeiro de 2024 nos sites vunesp.com.br e unifai.com.br. Os candidatos que estiverem aprovados na Primeira Chamada serão convocados para matrícula entre os dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2024, das 8h às 12h e das 13h às 17h na secretaria do Câmpus I (Rua Nove de Julho, nº 730) ou enviar os documentos no e-mail [email protected].

Mais informações estão disponíveis no edital nº 023/2023 no site www.vunesp.com.br/FAIS2202.