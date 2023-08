VAI ESTAR NA EXPOVERDE: Luan Santana faz história na Festa do Peão de Barretos

Mais que títulos e rótulos, Luan Santana faz história. E ele reescreveu a sua em Barretos,

na madrugada deste domingo. O relógio marcava 3h30 quando o astro surgiu na “cobertura” do palco, em meio aos fogos de artifícios, na abertura do seu espetáculo na Festa do Peão. Ele surpreendeu a arena completamente lotada e levou o público ao delírio. Boquiabertos e aclamando o ídolo, as pessoas não acreditavam no que viam. E as cenas que seguiram provaram que ele é o Rei de Barretos.

A chuva de fogos deu lugar a pingos que caiam do céu e gotas de emoção no rosto de muitos fãs. Luan reviveu hits do início de carreira, de uma trajetória que começou em Jaraguari (MS), em 2007, e que, em 2009, ele foi anunciado como a grande aposta do sertanejo em Barretos.



No ano seguinte, o cantor ganhou o título de primeiro embaixador do maior rodeio do Brasil. Mas fez do rótulo um motivo para ajudar o hospital do Câncer da cidade, onde tem uma ala com o seu nome. E mais: crescer para mostrar sempre a sua arte pelo país e pelo mundo como o Popstar do Brasil.

Nesses 14 anos desde a sua estreia no palco da Festa do Peão, ele retornou várias vezes ao evento. Nesta madrugada de sábado para domingo, o artista mostrou o seu “Luan City 2.0”, resultado do DVD gravado em março no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A sua abertura, no teto do palco, foi mais que uma simbologia de um sucesso nas alturas.