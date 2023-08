Show de Léo Chaves na ExpoVerde 2023 terá arrecadação de alimentos

A partir da convicção de que a música tem o poder de tocar corações e transformar vidas, o projeto “Sintonia do Castor” chega em agosto com o propósito de espalhar alegria, inspiração e solidariedade. A iniciativa, que tem parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina, leva artistas talentosos para apresentações instrumentais em locais sensíveis e importantes como escolas, hospitais e asilos.

Sobre o Projeto “Sintonia do Castor”

A “Sintonia do Castor” nasceu do desejo genuíno de unir a música e a solidariedade em uma sinergia única. “Acreditamos que a música não só tem o poder de entreter, mas também de curar e fortalecer os laços humanos. Procuramos levar performances ao vivo de artistas locais, estabelecendo momentos de alegria e conexão nas vidas daqueles que muitas vezes estão em situações desafiadoras”, explica Maria Cecília Rossilho de Figueiredo, da MKM Produtora, responsável pelo projeto.

Como Funciona

O projeto “Sintonia do Castor” une artistas talentosos com um compromisso compartilhado: espalhar alegria através da música. Esses artistas se apresentarão em escolas, trazendo música e entretenimento educativo para os alunos; em hospitais, levando conforto e esperança aos pacientes; e em asilos, criando momentos especiais para os residentes.

Serão mais de 220 apresentações no interior paulista que devem durar até janeiro de 2024. As primeiras visitas ocorreram na quinta-feira, 17, na APAE, CREIA e na Santa Casa da cidade de Adamantina; em Ourinhos na Santa Casa, escolas públicas e AADF (Associação de Assistência ao Deficiente Físico). A expectativa é de que até o final do projeto sejam impactadas 14 mil pessoas.

“Nossa missão é simples e poderosa: usar a música como uma ferramenta para criar momentos de felicidade e inspiração nas vidas daqueles que precisam. Através de apresentações musicais em escolas, hospitais e asilos, queremos tocar os corações das pessoas e lembrá-las de que não estão sozinhas em suas jornadas”, conclui Maria Cecília.

Para manter-se atualizado sobre as últimas novidades do projeto e a agenda das apresentações basta seguir a MKM Produtora no Instagram, Facebook e Youtube (@mkmprodutorabr).

O Sintonia do Castor é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura e do Fundo Nacional da Cultura (Nº 231085), com produção da MKM Produtora e patrocínio de Colchões Castor.

Contato para a Imprensa

Para mais informações, entrevistas ou imagens, entre em contato com:

Mariana Balbino

Jornalista

[email protected]

(18)99745-4156