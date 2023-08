Domingo no Parque retorna neste fim de semana

Com gol marcado nos minutos finais da partida pelo meia atacante Floridense Fabiano “Império do Corte”, a equipe da Rua 10 F.C./ Familia Miranda/ Barbearia do Rafa, venceu por 1 a 0, o bom time do Atlético Ousadia/ Mariápolis e conquistou o título do 1° Torneio Regional “Amigos da Familia Pereira” de Futebol Médio, realizado no domingo (20), na Praça Esportiva do Conjunto Mario Covas de Adamantina.

Além de se sagrar campeão, o time Rua 10 F.C/ Família Miranda/ Barbearia do Rafa, teve o artilheiro da competição o autor do gol do título Fabiano com 3 gols, ficando o goleiro menos vazado para Rodrigo Bode (Atlético Ousadia).

O terceiro lugar ficou com a equipe da Eletro Lis/ Flórida Paulista e o quarto lugar para a equipe da Vila Jamil F.C.

O evento esportivo contou com a participação de 16 equipes de Adamantina e região, sendo organizado pelo esportista Rodrigo Souza Pereira “Digo”, em parceria com a Selar (Secretaria de Lazer, Esportes e Recreação) da Prefeitura de Adamantina.

CAMPANHA RUA 10 F.C / FAMILIA MIRANDA/ BARBEARIA DO RAFA

– Rua 10 F.C. 4 x Boca Juniors/Parapuã

-Rua 10 F.C. 1 x 1 Familia Zona Sul (Rua 10 F.C venceu no penaltys)

– Rua 10 F.C 2 x 1 Eletro Lis F.C / Flórida Paulista

-FINAL

-Rua 10 F.C 1 x 0 Atlético Ousadia/ Mariápolis

Nas fotos, o autor do gol título e artilheiro Fabiano e seu filho Arthur e o time campeão Rua 10 F.C.