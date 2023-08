Caminhoneiro morre e motorista fica ferida em acidente entre carro e carreta no interior de SP

Uma jovem de 18 morreu, no final da noite deste domingo, 20, após a moto em que estava colidir com um cavalo na Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), na região do Campo Belo, em Campinas. O condutor do veículo conseguiu escapar ileso e o animal também morreu na via. O caso foi encaminhado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional.

De acordo com a PMR (Polícia Militar Rodoviária), a moto trafegava sentido Aeroporto Internacional de Viracopos, quando avistou o animal na faixa de rolamento. Não houve tempo suficiente para realizar a parada e a colisão aconteceu às 23h50.

Com o impacto, condutor e a passageira da motocicleta foram arremesssados ao solo, resultando em ferimentos leves no piloto e ferimentos graves na jovem. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado, tentou reanimar a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local.

O piloto, que era namorado da jovem, foi levado pelo Samu para q UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do São José, com ferimentos leves. Ele chegou a fazer o teste do barômetro, que deu resultado negativo.

A perícia, da Polícia Civil, compareceu no local, mas não foi localizado nenhuma marca no animal que identificasse o proprietário. O cavalo foi recolhido pelo DER ( Departamento de Estradas e Rodagens) para o aterro sanitário.

A vítima foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal) e a Setec (Serviços Técnicos Gerais) de Campinas informou que não há detalhes sobre horário e local do velório e enterro.