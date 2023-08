Secretaria de Assistência Social promove no Centro Comunitário do Jardim Adamantina atualização de cadastro de pessoas que moram sozinhas

Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (18)3521-1900

Sábado, 26 de agosto, a Secretaria de Assistência Social fará um plantão das 9h às 12h no Centro Comunitário do Jardim Adamantina.

O objetivo é atualizar os cadastros das pessoas que declararam ao Cadastro Único que moram sozinhas e que recebem Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A ação atende a orientação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Na oportunidade, a equipe presente no local fará a verificação do cadastro para proceder às devidas adequações.

Em caso de dúvidas ou mais informações, as pessoas podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social por meio do telefone (18)3521-1900 durante a semana.