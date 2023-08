Centro Universitário promove música e gastronomia na Arena FAI Festival em 30 de agosto

Integrando as comemorações de 55 anos do Centro Universitário de Adamantina em 4 de agosto, a Pró-reitoria de Extensão (PROEXT) promove o Arena FAI Festival no próximo dia 30, a partir das 18h30, para toda a comunidade. O evento contará com uma ação social em prol da Santa Casa local, por meio da doação de um quilo de alimento não perecível.

No estacionamento dos blocos I, III e V no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000), o evento de cultura músico-gastronômica é voltado aos alunos, docentes, servidores técnico-administrativos e comunidade em geral. Não haverá aula na data. A presença dos estudantes será registrada via QR Code.

Haverá shows ao vivo com clássicos do pop, sertanejo universitário, rock nacional e internacional e praça de alimentação com food trucks de churros, cachorro-quente, hambúrguer artesanal, garapa, lanches, doces e outros.

“O objetivo é dar mais leveza à vida dos nossos alunos. Os estudos estão em primeiro lugar, mas também precisamos de momentos de descontração, nos quais estejamos em contato com a cultura e a gastronomia do nosso país. Além disso, colocaremos docentes, estudantes, servidores técnico-administrativos e comunidade em interação”, explica a pró-reitora de Extensão, Profa. Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

Segundo Liliana, a expectativa é que o evento de cultura músico-gastronômica se torne anual na instituição.

“Esperamos ter recorde de público dentro do Câmpus. Teremos a presença de equipe de segurança, polícia militar e ambulância para qualquer tipo de intercorrência. Esperamos que os food trucks vendam seus alimentos e seja um evento de sucesso”, aponta.

De acordo com a pró-reitora de Extensão, a ideia foi inspirada em outras universidades, bem como será um evento cultural diferente do realizado em 2022.

“Será um dia letivo, valendo como atividade complementar, pois são atividades culturais que devem fazer parte da vida universitária do nosso estudante e queremos que esses momentos sejam agradáveis, de interação entre alunos de diferentes cursos, em que possam conversar com os funcionários. São momentos de gratidão, de expressão de sentimentos e de alegria para toda a comunidade envolvida no crescimento da FAI, que comemora seus 55 anos”, finaliza.