Imposto de Renda do Bem arrecada quase R$ 3 milhões nos últimos anos; empresas podem doar IR até 31 de dezembro

Os recursos doados beneficiam crianças, adolescentes e idosos

Desde 2017, Adamantina já arrecadou quase R$ 3 milhões de reais através da Campanha Imposto de Renda do Bem.

Em 2023, somente no 1° de semestre foram doados R$ 536.622,23 pelas pessoas físicas que enviaram a declaração no prazo estipulado pela Receita Federal que todos os anos acontece entre os meses de abril e maio. Porém, a expectativa é que em 2023 aconteça a maior arrecadação anual desde o início da campanha em 2017, somando-se as doações de pessoas jurídicas que podem ser feitas ao longo deste 2° semestre.

Até 31 de dezembro, as empresas tributadas pelo Lucro Real podem destinar até 1% do imposto devido para cada Fundo. Os Fundos Municipais são geridos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI) que posteriormente repassam os recursos para as entidades que atendem crianças, adolescentes e idosos como a APAE, IAMA, Lar Cristão, Projeto Asa, Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), CRAS e Lar dos Velhos. Os recursos são utilizados também no Projeto Capoeira do Bem, assim como em capacitações e outras ações dos Conselhos.

Esse montante de quase R$ 3 milhões de reais arrecadados desde 2017 possibilitou uma série de investimentos. O Lar dos Velhos e a Casa do Garoto, por exemplo, instalaram sistemas de energia fotovoltaica. A APAE já utilizou para compra de veículo e investimentos na infraestrutura do Ambulatório de Reabilitação Global e na chácara da entidade. O IAMA aplicou na compra de alimentos e na área de recursos humanos. O Lar Cristão adquiriu playground, bebedouro e fez investimentos na quadra esportiva da entidade. O CRAS aplicou em projetos de valorização aos idosos e o Projeto ASA investiu na adequação do mobiliário, em materiais ludo pedagógicos e itens para o parque infantil.

Além desses, vários outros investimentos foram realizados ao longo dos últimos anos. Toda a prestação de contas está disponível para consulta na Secretaria de Assistência Social, pois antes de receber os recursos as entidades apresentam projeto detalhando como pretendem aplicar o dinheiro e somente após aprovação dos Conselhos Municipais é que os recursos são liberados. Após a aplicação, as entidades realizam a prestação de contas.

Para doar seu Imposto de Renda, seja como pessoa física ou jurídica, basta informar seu contador no momento da declaração. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3521-1900 ou no Instagram @impostodobem