Comissão da Câmara questiona suspensão de licitação de terrenos para empresas

Espaço está situado no Campus I do Centro Universitário

Emoção. Alegria. Realização. Essas foram as três palavras mais faladas pelas autoridades que compuseram a mesa durante a cerimônia de inauguração do Centro de Inovação da Educação Básica Paulista (CIEBP) em Adamantina.

A mesa foi composta pelo prefeito Márcio Cardim, da dirigente da diretoria de ensino de Adamantina, representando a Secretaria de Estado da Educação, Irmes Mary Moreno Roque Mattara; do presidente da Câmara Municipal, Aguinaldo Galvão, Osvaldo José, secretário de educação; do professor doutor Alexandre Teixeira de Souza, reitor do Centro Universitário de Adamantina; Rosangela Aparecida Romanini, diretora da Escola Estadual Prof. Durvalino Grion, escola vinculadora do CIEBp e a coordenadora do CIEBP Adamantina, Nicole Mieko Takada Moreti.

A solenidade ainda contou com a participação de representantes das escolas dos municípios da região, dos secretários de Adamantina, vereadores, autoridades de outras localidades e alunos.

Osvaldo José, secretário de educação de Adamantina, agradeceu ao prefeito Márcio Cardim por seu comprometimento com a educação. “Logo que contamos ao Márcio sobre o projeto, ele já agendou para conhecer e para lutar para ganharmos esse projeto. Agora, estamos alegres e realizados e aguardamos ansiosamente para começar a receber os alunos”, assegura.

A dirigente da diretoria de ensino de Adamantina, representando a Secretaria de Estado da Educação, Irmes Mary Moreno Roque Mattara, salientou que um sonho que é sonhado junto se transforma em realidade.

“Nossas sementes são os nossos alunos. Márcio, obrigada, pois sua visão de professor fez com que isso fosse real. Aos nossos estudantes que aproveitem, pois nosso objetivo é formar pessoas que sejam capazes de atuar em uma sociedade contemporânea que exige tanto”, garante.

Por sua vez, o presidente da Câmara Municipal, Aguinaldo Galvão, parabenizou a todos e disse estar orgulhoso de participar da inauguração.

Já o reitor do Centro Universitário de Adamantina, professor doutor Alexandre Teixeira de Souza, disse que a parceria com a instituição traz muitos benefícios. “Os alunos que perpassam por aqui serão nossos alunos no futuro. Além disso, o CIEBP oferece melhor qualidade de ensino e aprendizagem para os estudantes e de valorização aos educadores”, afirma.

O prefeito Márcio Cardim relembrou que não conhecia o CIEBP, mas ao ser informado pela Irmes e pelo Osvaldo, buscou conhecer o projeto.

“Agendei e fui para São Paulo visitar o projeto piloto. Na época, soube que eles já haviam sido distribuídos, eu não desisti e pedi ao Governo do Estado. Na vinda do Carlão Pignatari e do Rossieli Soarea a Adamantina fiz o pedido. Só podemos agradecer a eles por terem atendido, pois é algo na educação para deixar um legado. Trouxemos inúmeros projetos para o município, mas sem dúvida esse é o melhor legado que vamos deixar”, finaliza.

Entenda o que é o CIEBP