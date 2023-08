Adamantina recebe formação da UNDIME

Atividade teve como temática “As implicações da Educação Inclusiva na Prática Pedagógica em Sala de Aula”

Na manhã de ontem (17), da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo (Undime-SP) em parceria com o Grupo Infinity Mobílias e com apoio do Polo de Adamantina realizou mais uma formação.

O evento teve como objetivo discutir sobre “As implicações da Educação Inclusiva na prática pedagógica em sala de aula”.

Participaram do encontro representantes de Adamantina, Tupi Paulista, São João do Pau D’Alho, Sagres, Presidente Epitácio, Parapuã, Pacaembu, Oruro Verde, Nova Guataporanga, Lucélia, Junqueirópolis, Indiana, Inúbia Paulista, Flórida Paulista, Flora Rica, Dracena, entre outros.

Osvaldo José, secretário de educação de Adamantina, abriu o encontro afirmando o quanto a participação e o tema eram importantes, pois os professores são os responsáveis por formar cidadãos que estarão ocupando lugares na sociedade.

“Hoje é dia de refletir para de repente juntos tomarmos melhores decisões sempre em busca de mudanças e de evolução”, assegurou.



A palestrante, Eliane Gomes Pereira, doutora em educação inclusiva pela UNIFESP, disse que a discussão da temática é fundamental, pois a rede regular de ensino precisa garantir o acesso, a permanência, a participação e o aprendizado do aluno com deficiência.



“A lei é bastante clara nesse sentido, desse direito que as crianças embora tenham uma limitação que causa uma dificuldade de aprendizagem, mas é direito deles estarem na rede regular de ensino participando de uma educação de qualidade”, garantiu.

De acordo com Eliane, a educação inclusiva está baseada na diversidade, na socialização dos alunos regulares que são os que não tem nenhuma deficiência e do aluno com necessidade educacional especial que tem uma deficiência e consequentemente uma dificuldade em alguma área do desenvolvimento ou em alguma área do processo de aprendizagem.



“O foco da matrícula do aluno com deficiência acima de tudo é a socialização. Ele se perceber que é uma pessoa importante, que ele tem uma papel nessa sociedade e que é nessa sociedade que ele vai aprender a lidar com os seus pares, com os outros”, explicou.

Elaine ainda pontou que o objetivo de sua palestra era trazer a reflexão aos professores não voltada apenas ao direito ou as técnicas pedagógicas, a necessidade de adaptar o currículo ou que é preciso fazer atividades diferentes.

“Mas um tipo de adaptação atitudinal, de ter uma atitude, porque ele pode se beneficiar mais de uma atividade social do que uma atividade pedagógica em si. Então, ter essa visão, esse olhar sensível é bastante importante para o desenvolvimento dessa criança”, finalizou.