Prefeitura projeta execução de obras em três pontes

A Prefeitura de Adamantina executará obras de construção e melhoria em três pontes localizadas na zona rural do município, com o objetivo de devolver o trafego aos moradores e produtores das regiões onde as passagens foram destruídas pela força de intensas chuvas passadas.

A primeira já em reconstrução é a que dá acesso pela Estrada 2 e passa sobre o Córrego do Rancho. Os trabalhos no local estão em pleno desenvolvimento e fase avançada.

De acordo com a projeção revelada pelo prefeito Márcio Cardim em recente vídeo postado nas redes sociais, a próxima a entrar em obras é a ponte sobre o Córrego Tocantins que fica localizada próxima a Usina de Lixo, cuja reconstrução encontra-se parada desde 2011.

“A ponte perto do Mário Covas (conjunto habitacional) também vamos reformá-la para devolver aquele acesso à população”, acrescentou o chefe do executivo.

Todas as três obras, segundo relatado pelo chefe do executivo, serão viabilizadas por recursos próprios do Município.