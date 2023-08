Fisioterapia abre VI Semana Acadêmica com palestra sobre oncologia

O curso de Fisioterapia do Centro Universitário de Adamantina abriu sua VI Semana Acadêmica nesta segunda-feira, 14, com palestra sobre a especialidade em oncologia. Estudantes, docentes e profissionais prestigiaram o evento no auditório Miguel Reale, Câmpus II.

Intitulada “Fisioterapia em Oncologia: atuação, desafios e perspectivas na especialidade”, a abertura do evento foi ministrada pela Prof.ª Ma. Regiane Mazzarioli Pereira Nogueira, fisioterapeuta desde 2009 no Centro de Oncologia Bucal da Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP).

“A fisioterapia em oncologia é uma área que está em expansão e principalmente devido às últimas estimativas, cada ano aumenta a incidência de cânceres. Em 2022 foi estimado que para os próximos dois anos uma em cada 5 pessoas desenvolverão câncer em alguma época da vida. Os fisioterapeutas precisam ter conhecimento na área, porque em algum momento da prática profissional vão atender um paciente oncológico”, explica Regiane.

Na palestra, a fisioterapeuta explanou sobre as modalidades e recursos utilizados na oncologia, principais eventos adversos do tratamento oncológico e a atuação da fisioterapia, os desafios e perspectivas da especialidade.

Regiane Mazzarioli Pereira Nogueira é mestra em Ciências no Programa de Oncologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em 2021, especialista em Fisioterapia em Oncologia pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional/Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia (COFFITO/ABFO), em 2016, e graduada em Fisioterapia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 2006.

Regiane é coautora do livro “Manual de Condutas e Práticas de Fisioterapia em Oncologia – Neoplasias da Cabeça e Pescoço” (Ed. Manole) e coautora do capítulo “Cuidados Paliativos”, do livro Oncologia: da molécula à clínica.

“Em relação aos desafios e perspectivas, tem muita área a ser desbravada e falta pesquisa, pois há um potencial de expansão enorme, além de uma necessidade muito grande em ter fisioterapeutas especialistas em oncologia”, finaliza.

O curso de Fisioterapia é coordenado pela Prof.ª Ma. Leandra Navarro Benatti.