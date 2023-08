Congressos Científicos 2023 têm um mês para fim do prazo das inscrições

Na tarde da última sexta-feira, 11, os alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário de Adamantina realizaram uma visita na Fábrica de Biscoitos Porto Alegre.

Segundo o coordenador dos cursos, Prof. Me. Pedro Luís Bilheiro, participaram da ação 15 estudantes, que foram recebidos pelo gerente de produção Marco Antônio Saccone, formado em Engenharia de Produção com pós-graduação em Gestão de Custo.

Na oportunidade, os alunos puderam conhecer as amplas instalações e o funcionamento dos fornos elétricos e híbridos que produzem os biscoitos de champanhe e sequilhos. A empresa conta com cerca de 100 funcionários, tem capacidade de 550 toneladas mensais e existe há 30 anos, faturando aproximadamente R$ 50 milhões por ano, com previsão de aumento de 20%.

“A visita teve como principal objetivo promover o conhecimento prático aos alunos, que puderam ver de perto a linha de produção da empresa. A Porto Alegre produz 80% dos biscoitos de champanhe do Brasil, inclusive para diversas marcas e muitos moradores de Adamantina não sabem disso. Deste modo, a iniciativa também serviu para que os alunos soubessem da importância desta grande empresa na nossa cidade”, ressalta Bilheiro.

Para o aluno de Administração Marcelo Matsunaga, a visita foi de grande importância. “Pudemos ter uma visão do que poderemos administrar no futuro. Quando pensamos somente no pacote de bolacha, não imaginamos o real processo que ele tem, desde a matéria-prima, receita até a embalagem. Foi um valioso aprendizado”, comenta.