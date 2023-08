Barretos abre as porteiras para a 68ª edição da Festa do Peão

A tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, considerada a maior da América Latina, começa nesta quinta-feira, 17, e vai até o dia 27 de agosto. Ao longo dos 11 dias de festa serão apresentados 60 shows. Essa é a 68ª edição e será realizada no Parque do Peão, pelo grupo Os Independentes.

O evento terá grandes nomes da música sertaneja e também aposta em outros ritmos, como o pagode do grupo Menos é Mais e o som eletrônico dos DJs Dennis, Pedro Sampaio e Alok. Além disso, o evento terá dois palcos principais: Estádio de Rodeios e Amanhecer. Os valores dos ingressos variam de acordo com os setores das festas e os preços vão de R$ 20 (meia-entrada) a até R$ 3.190 (camarote).

Neste primeiro fim de semana de festa, acontece a final nacional da temporada 2023 da Professional Bull Riders (PBR). A competição terá uma premiação recorde que ultrapassa os R$ 180 mil.