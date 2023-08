Polícia Militar apreende máquinas de caça-níquel e de jogo do bicho em Adamantina

O homem já havia sido detido pela mesma situação há pouco mais de três meses



Oito máquinas de caça-níquel e duas de jogo do bicho apreendidas, este é o saldo de mais uma operação travada pela Polícia Militar de Adamantina no combate aos jogos de azar, que foi desenvolvida com início por volta das 17h30 desta quarta-feira (16), na Vila Jamil de Lima.

Após denúncias, a equipe em patrulhamento constatou a existência dos equipamentos e conduziu o proprietário do estabelecimento para o Plantão Policial, juntamente com as máquinas.



O fato que chamou a atenção dos policiais que atuaram nesta ocorrência é que o homem já havia sido detido no dia 10 de abril pelo mesmo crime, ocasião em que também foram apreendidas várias máquinas de jogos de azar, mas que não deixou de praticar a contravenção penal.

“O trabalho incansável da Polícia Militar de combate aos jogos de azar e outros ilícitos não para. A população pode também ajudar, denunciando e não participando deste tipo de prática, já que também alimenta os que infringem a lei e colaboram para outros tipos de crime financiados pelo saldo obtido com os jogos de caça-níqueis, do bicho e outros”, destacou o Capitão PM Bressan, comandante da 2ª Companhia de Polícia de Adamantina.