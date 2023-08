Festa do Peão de Barretos celebra 30 anos do rodeio internacional

Na disputa pelo título de campeão dos 30 anos do Barretos International Rodeo, atletas internacionais – norte-americanos e mexicanos –, além dos brasileiros, desembarcam na Festa do Peão de Barretos em 2023. As competições acontecem de 24 a 27 de agosto, dentro da programação do evento – o mais antigo do Brasil e primeiro a receber competições internacionais, entrando para o calendário do esporte mundial.