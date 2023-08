Vandalismo e furto em instalação da Sabesp afetam abastecimento em Adamantina

Este é o terceiro acidente em apenas dois dias nas estradas da região

Um grave acidente ocorrido no amanhecer desta quarta-feira (2), no km 677, da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, trecho do município de Santa Mercedes, deixou o motorista de um veículo Monza em estado grave.

Por motivos a serem esclarecidos, o veículo em que estava envolveu-se em uma colisão com um caminhão.



Com o choque entre os veículos, o motorista do carro ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Pronto Socorro de Dracena. A primeira avaliação feita pelos profissionais no local do acidente é de que seu estado era grave.

Além do susto, o motorista do caminhão nada sofreu.

As equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Eixo, Polícia Civil e Científica trabalharam no local. A perícia vai apurar as causas do acidente.



TERCEIRO EM MENOS DE DOIS DIAS

Na manhã de ontem (1), em Flora Rica, um médico bateu no barranco e capotou na SP-501.

Também por volta das 13h50, na SP-294, em Flórida Paulista, um acidente envolvendo uma carreta bitrem e uma caminhonete carregada de sacas de milho, deixou duas vítimas leves.