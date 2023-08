Comércio abre em horário especial devido ao Dia dos Pais

De acordo com o calendário do mês de agosto divulgado pelo Sincomercio Nova Alta Paulista nas redes sociais, o comércio de Adamantina abrirá as portas em horário especial no próximo final de semana para as compras de Dia dos Pais.

As lojas funcionarão na sexta-feira (11) das 9h às 22h e no sábado (12) das 9h às 16h.

O objetivo do Sincomercio com a iniciativa é oferecer mais oportunidade aos consumidores de adquirirem os presentes dos pais e, consequentemente, fomentar a economia local por meio do aumento das vendas no comércio.

O calendário de agosto mostra ainda que nos demais dias do mês as lojas funcionam no horário normal: de segunda a sexta-feira das 8h às 18h; de sábado das 9h às 13h.