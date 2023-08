Agenda cultural traz diversas atividades em Adamantina

Relatório está disponível em www.adamantina.sp.gov.br na aba da Secretarias, Assistência Social

A Secretaria de Assistência Social de Adamantina e o Conselho Municipal de Assistência Social realizaram no dia 30 de junho a 13ª Conferência Municipal. Na oportunidade, a temática discutida foi “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

Após a apresentação da palestra e a discussão dos eixos, os participantes fizeram a apresentação de propostas que foram cadastradas junto ao Conselho Estadual de Assistência Social.

Eixo 1 – Financiamento: Financiamento e orçamento de natureza obrigatória, como instrumento para uma gestão de compromisso e responsabilidades dos entes federativos à garantia dos direitos socioassistenciais, contemplando as especificidades regionais do país.

Garantir cofinanciamento de 100% para a Vigilância Socioassistencial

Garantir financiamento de 1% do Recurso Federal. Aprovação da PEC 383/17.

Fixar piso municipal destinado à Política de Assistência Social no percentual de 5%.

Eixo 2 – Controle Social: Qualificação e estruturação das instâncias de Controle Social com diretrizes democráticas e participativas

Garantir recursos para a implantação e custeio do Centro-Dia destinado à oferta de serviços de atendimento a pessoa idosa

Garantir recursos para a implantação do plano de capacitação continuada dos trabalhadores do SUAS como forma de execução dos serviços, garantindo a efetividade da política de assistência social

Criação da lei do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

Promover a criação de fóruns coletivos com encontros semestrais, para articulação e interação do Conselho Municipal de Assistência Social com conselhos de políticas públicas do município visando a melhoria na defesa e garantia dos direitos dos usuários.

Eixo 3 – Articulação entre segmentos: Como potencializar a Participação Social no SUAS?

Financiar construção do Centro-Dia para atendimento da pessoa idosa

Financiar capacitação para os municípios para captação de recursos estaduais

Já no Eixo 4 – Serviços, Programas e Projetos: Universalização do acesso e integração da oferta dos serviços e direitos no SUAS. As propostas foram:

Criação de uma segunda unidade do CRAS, ou CRAS volante ou itinerante

Criação e implantação do Centro-Dia para idosos

Organização do serviço de calamidade pública e emergência com a criação de protocolo de cada política, através da Defesa Civil.

No Eixo 5 – Benefício e transferência de renda: A importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS, as propostas apresentadas pelos participantes foram:

Reformulação dos programas renda cidadã e ação jovem

Garantir recurso para implantação de um CRAS volante ou itinerante

Criação de uma horta comunitária criada pelo usuário do seu próprio terreno, ou criação de feiras nos bairros para as famílias em situação de vulnerabilidade social em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Agricultura Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).

Multiplicação das ações do Conselho de Segurança Alimentar do município, por meio da SAAMA.

O relatório com todas as informações a respeito dos assuntos discutidos na 13ª Conferência Municipal estão disponíveis no site da Prefeitura de Adamantina na aba secretarias, na opção Assistência Social.