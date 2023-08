CÓZ JEANS: Da Fábrica para o Consumidor…

“A inovação sempre significa um risco. Qualquer atividade econômica é de alto risco e não inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro.” (Peter Drucker)

Não se pode deixar de lado que o mercado continua abrindo espaço para empresários/as que estão em SINTONIA com as propostas mediadas pelo EMPREENDEDORISMO em todas as áreas de atuação em nível ORGANIZACIONAL…

Também, deve-se registrar que na atual conjuntura econômica, devem-se considerar outras possibilidades de inserção neste mercado competitivo, portanto, neste caso em especial deve ser considerado a presença e a participação da MULHER, tendo em vista que faz a diferença na superação dos DESAFIOS deste novo tempo novo que se chama hoje…

Existem muitas áreas do MERCADO que são comandadas em sua maioria pelo universo masculino, porém, no caso em especial do SUPERMERCADO REAL tal máxima não diz respeito, assim, o “REAL” está sob a direção de mãe e filha para superação dos OBSTÁCULOS nas áreas mediadas pelas ORGANIZAÇÕES e suas propostas MERCADOLÓGICAS…

Portanto, LÉIA E MARIANA buscam estar além do que o mercado oferece nestas áreas que envolvem o REAL, todavia, faz-se necessário estar em conexão com as novas propostas do Mercado em meio aos fatores da competitividade com preços, produtos, promoções, atendimento e outros…

Não se pode deixar de lado o compromisso comunitário que o “REAL” busca constantemente, tendo como base a proposta mediada pelo “Empreendedorismo”, desta forma, “Hoje, entendo que precisamos de resultados e precisamos de uma nova visão de empreendedorismo que precisa ser acolhedor, colaborativo e encantador” afirma LÉIA…

Por isso, torna-se necessário estar sempre buscando INOVAR para estar em sintonia com as novas exigências dos/as CLIENTES, assim, o REAL está oferecendo faz alguns meses, opções afins na área da GASTRONOMIA com PADRÃO DE QUALIDADE REAL, bem como, de acordo com as delícias da ROTISSERIA e PADARIA, bem como, SALGADOS VARIADOS e PIZZAS com sabores diversificados…

Tal proposta está de acordo com as exigências deste mercado que está em constante DESENVOLVIMENTO, portanto, a PROPOSTA busca estar em SINTONIA com a FIDELIZAÇÃO do/a CLIENTE com a marca registrada REAL…

De acordo com as Empresárias LÉIA e MARIANA, a prioridade deve ser sempre o CLIENTE, porém, o trabalho deve ser executado em Equipe com apoio dos/as Funcionários/as e Colaboradores/as, considerando a importância deste compromisso em todas as atividades desenvolvidas pelo SUPERMERCADO “REAL”…

O desafio deve ser constante para que os resultados sejam alcançados pela Equipe em todos os níveis de atuação, assim, o ‘REAL” tem como objetivo a continuidade destas ações para fazer a diferença empresarial por meio de diferenciadas para um atendimento em benefício dos/as Clientes…

Diversos fatores são fundamentais neste ATENDIMENTO, sendo que o REAL investe no contato direto e diário com os/as clientes, aproveitando todas as oportunidades para dar aquele toque mais do especial no ATENDIMENTO…