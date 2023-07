Sugerida abertura de novo Programa de Demissão Voluntária na Prefeitura

Aumento no número total de alunos, queda na evasão escolar, aumento de arrecadação, queda na inadimplência, investimentos em equipamentos e infraestrutura na casa dos R$ 20 milhões… esses são alguns resultados do trabalho desenvolvido nos últimos dois anos pela atual gestão do Centro Universitário de Adamantina.

Em um balanço de meio de mandato, a Reitoria da Instituição, comandada desde 12 de julho de 2021 pelo Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e seu vice, o Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, apresentou uma série de números positivos e animadores que mostram o avanço da Autarquia Municipal em diversas áreas nos últimos 24 meses.

Matriculados

O primeiro semestre de 2023 apresentou um aumento de 10,3% no número total de alunos regularmente matriculados, em comparação com o mesmo período de 2021. Se considerados apenas os dados de novos alunos, o número salta para um acréscimo de 52%.

Em junho de 2021 o Centro Universitário tinha um total de 2.436 matriculados, sendo 503 ingressantes. No primeiro semestre do ano seguinte, o total subiu para 2.653 alunos, com 791 calouros e, em 2023, a Instituição contou nos primeiros seis meses com 2.685 matriculados, tendo 764 novos alunos.

Para o reitor, esse crescimento se deve ao trabalho conjunto realizado pela equipe gestora para a melhoria da qualidade do ensino ofertado pela Instituição, o que tem sido reconhecido pelos alunos. “Logo nos primeiros meses de gestão, em 2021, reformulamos o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a grade de diversos cursos. Investimos na capacitação dos docentes e servidores, por meio de parcerias e convênios, como a dos cursos da Universidade Corporativa Semesp e da Plataforma Qstione”, destacou.

Uma das principais conquistas foi o recredenciamento institucional junto ao Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) por mais cinco anos, conquistado após a aprovação do novo PDI elaborado no segundo semestre de 2021 e enviado no dia 20 de dezembro daquele ano.

O prazo mínimo de renovação do recredenciamento é de um ano e, o máximo, de sete (normalmente concedido a universidades de maior porte). Com o PDI desatualizado, a Instituição corria o risco de ter o seu recredenciamento renovado apenas pelo prazo mínimo.

A melhoria na qualidade do ensino, aliada ao período pós-pandemia, contribuiu para uma queda na evasão escolar. A taxa de desistência de alunos, em 2021, estava na casa dos 8%. Em 2023, esse índice caiu para aproximadamente 3%.

Outro índice que também apresentou queda significativa foi o da inadimplência. “O foco, agora, é a gestão de permanência dos alunos matriculados até a conclusão de seus cursos”, indicou o Prof. Dr. Alexandre Teixeira.

Financeiro

Após uma série de medidas estratégicas para redução de gastos e aumento de arrecadação, o caixa da Instituição também foi reforçado.

Numa comparação entre o primeiro quadrimestre de 2021 e o mesmo período de 2023, o Centro Universitário de Adamantina apresentou um aumento de expressivos 78,5% no saldo financeiro.

Nos primeiros quatro meses de 2021, o caixa da Instituição tinha disponíveis cerca de R$ 39,8 milhões. Entre janeiro e abril de 2023, o saldo financeiro estava em R$ 71,2 milhões.

“Os investimentos em Ensino, Pesquisa, Extensão e na infraestrutura do Centro Universitário foram de aproximadamente R$ 20 milhões nesse período [entre julho de 2021 e o primeiro semestre de 2023]. Mesmo com esses investimentos, tivemos um superávit financeiro. Isso mostra que estamos no caminho certo”, comemorou o reitor.

Outra conquista esperada há anos pelos servidores administrativos e atendida pela atual equipe gestora foi a reestruturação salarial. Com isso houve, no início de 2022, um incremento real de R$ 300 no pagamento dos funcionários, o que permitiu atenuar a diferença das referências nas faixas salariais.

Investimentos na qualidade de ensino, na infraestrutura, na aquisição de equipamentos modernos e na qualificação de docentes e servidores fazem do Centro Universitário de Adamantina referência regional para a formação de profissionais mais bem preparados para o mercado de trabalho.

“Temos trabalhado intensamente em busca do aumento da qualidade do ensino e da sustentabilidade financeira. Esses são os dois maiores desafios da gestão. Com transparência e seriedade a Reitoria está cumprindo o seu projeto de gestão e assegurando a Instituição, seus alunos, docentes e servidores”, completou o Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza.