Jovem morre ao bater em caminhão, e moto da vítima atinge carro na Anhanguera em Ribeirão Preto

Se, em alguns casos, a dupla personalidade é um distúrbio mental, em outros pode não passar de um truque para esconder a verdadeira identidade. Hitler é um exemplo do primeiro caso: o maior assassino da história, em criança, adorava pintar singelas paisagens. Já exemplos do segundo, os maus políticos oferecem em quantidade. Como se sabe, muitos desses amigos do povo, da ética e da justiça social escondem suas fraquezas e seus maquiavélicos planos atrás de belos discursos. Felizmente, na maioria das vezes esses impostores são desmascarados.

Deixando de lado os políticos e seus truques mirabolantes, até porque ainda estou na quarentena sugerida pelos companheiros de partido, vamos ao mais famoso caso de dupla personalidade ocorrido no Brasil. Conta-se que Virgulino Ferreira, o Lampião, só entrou no mundo do crime por causa do assassinato do pai. E que, depois de vingá-lo, tomou gosto pelo cheiro da pólvora e pelo sangue, de tal forma, que em pouco tempo, tornou-se líder do maior bando de cangaceiros que já se conheceu.

Mas, o que poucos sabem é que, segundo algumas pessoas, Lampião, mesmo antes de virar criminoso, tinha alguns costumes corajosos para a sua época: cultivava flores da caatinga e remendava as roupas dos irmãos; coisas que não deixou de fazer depois, nos momentos de folga, entre um tiroteio e outro.

Como desgraça (ou calúnia) pouca é bobagem, também se fala que o rei do cangaço teve um caso amoroso com seu lugar-tenente, um loiro de olhos azuis, descendente de holandeses, que tinha o apelido de Corisco. E que o chapéu quebrado na testa, marca registrada de Lampião, ganhou esse formato de tanto o cangaceiro encostar a cabeça nas rochas do sertão, para facilitar a vida do companheiro.

Não se sabe ao certo se isso é verdade, mas de uma coisa não podemos duvidar, o moço de costumes delicados só se transformou no mais cruel cangaceiro movido pelo sentimento de vingança. E pela dupla personalidade.

Nota do autor: Em 2003, publiquei este texto pela primeira vez. Passados 20 anos, a perversa versão política do transtorno da dupla personalidade continua sendo muito utilizada na maioria das cidades da Nova Alta Paulista. Por detrás dos belos discursos, os planos maquiavélicos se multiplicam na região.