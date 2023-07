CMDCA divulga datas da palestra e prova de conhecimentos para composição do Conselho Tutelar de Adamantina

Avaliação versará sobre a Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com todas suas atualizações até 2022 e Protocolo da Rede Municipal de Proteção à criança e ao adolescente em situação de risco para violência e escuta especializada de Adamantina, disponível no site do município

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Adamantina (CMDCA) divulga a relação final de inscritos, convocação para palestra e prova de conhecimentos para composição do Conselho Tutelar de Adamantina.

Todos os candidatos deverão participar no dia 19 de julho de 2023, na Instituição Capaz de Adamantina, às 14h da palestra online com o tema Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Prova de Conhecimento acontecerá no dia 23 de julho de 2023. Ela será aplicada na E.M.E.F Navarro de Andrade, Praça Tiradentes, n. 546, centro, a partir das 9h00min, horário em que os portões serão fechados.

A avaliação versará sobre a Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com todas suas atualizações até 2022 e Protocolo da Rede Municipal de Proteção à criança e ao adolescente em situação de risco para violência e escuta especializada de Adamantina, disponível no site do município.

A lista com os classificados está disponível no Jornal Diário do Oeste e no site da Prefeitura de Adamantina.