Câmara alerta sobre produtos nas calçadas e obstrução do passeio público

O secretário de Gabinete e Planejamento de Adamantina, Gustavo Taniguchi, assumiu nesta quinta-feira (13), a presidência do PL (Partido Liberal) na cidade.

O ato de assinatura contou com a presença do presidente da legenda no estado de São Paulo, José Tadeu Candelária, presidente da Alesp (Assembleia Legislativa), o deputado estadual André do Prado, e o prefeito Márcio Cardim, que recentemente assumiu a presidência do PSD (Partido Social Democrático).



A efetivação de Gustavo Rufino no comando do PL, o mesmo partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, já consta no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Fui convidado para ser o presidente do PL em Adamantina por José Tadeu e André do Prado, que há anos vem trabalhando em prol de nossa cidade. Em parceria com estes líderes, iremos ampliar a atuação por uma Adamantina melhor”, enfatiza Taniguchi.