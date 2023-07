Fatec busca autorização para implantar cursos de Gestão Hospitalar e de Agronegócios

Com 220 alunos frequentando os cursos superiores, de Gestão Comercial – que já está na 5ª turma – e de Ciência de dados – prestes a formar a 1ª turma –, a Fatec (Faculdade de Tecnologias) de Adamantina busca ampliar as opções para a população. A informação foi passada pelo diretor José Eduardo Rossilho de Figueiredo na entrevista concedida ao vivo à TV Folha Regional, na manhã de segunda-feira (3).

Uma novidade ressaltada pelo educador foi o AMS (Articulação entre Ensino Médio, Técnico e Superior), um curso no qual o aluno entra com 14, 15 anos para fazer o Ensino Médio e, após cinco anos, finaliza os estudos também com um diploma de Ensino Superior, em Logística. Portanto, estuda 3 anos no EM e mais 2 anos no ES.

“O grande diferencial da Fatec Adamantina é que estamos sempre olhando para as necessidades do mercado e verificando quais cursos existem disponíveis para serem implantados. Sendo assim, já estamos pleiteando os cursos de Gestão Hospitalar – para a graduação direta no Ensino Superior – e de Agronegócio – para a graduação por meio do AMS –, com expectativa de que consigamos iniciar em janeiro de 2024”, revelou.

José Eduardo enfatizou ainda que o almejado curso voltado à área da Saúde seria desenvolvido com as parcerias da Santa Casa e do Centro Universitário de Adamantina (FAI), enquanto o outro curso contaria com a parceria da Etec Eng. Herval Bellusci (Colégio Agrícola).

A implantação de novos cursos na Fatec depende de autorização do Centro Paulo Souza.

A entrevista completa está disponível no portal adamantinanet.com.br