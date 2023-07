LE PETIT em novo endereço em Adamantina

“Lucidez é quando você usa óculos para perto. Prudência é quando você usa óculos para longe. Justiça é quando você usa óculos bifocal.” (Lou Bertoni)

Todas as ORGANIZAÇÕES registram os aspectos históricos para uma aproximação mais de acordo com os/as CLIENTES em nível geral, assim, torna-se necessário estar em sintonia com as NOVAS exigências do MERCADO…

Neste CENÁRIO, a experiência profissional acaba fazendo a DIFERENÇA para ambos os lados, ou seja, ORGANIZAÇÃO e CLIENTE, tendo em vista que a QUALIFICAÇÃO continua sendo o maior patrimônio para a EQUIPE RESPONSÁVEL…

Portanto, as Empresárias SILENA TERESA GAROZI e MEIRE CARDOSO COSTA, estão atuando de forma EFETIVA e EFICAZ nas atividades comerciais desenvolvidas pela ÓTICA VISUAL nestes 30 ANOS de presença em Adamantina…

Os PRODUTOS apresentados para todos/as os/as CLIENTES que buscam QUALIDADE com PREÇOS ASSESÍVEIS, estão mais do que garantidos quando se trata de ARMAÇÕES diversas com MARCAS tradicionais do MERCADO, bem como, ÓCULOS SOLARES, ainda, sempre de acordo com a PERSONALIZAÇÃO pessoal dos/as CLIENTES…

Para SILENA e MEIRE, faz-se necessário oferecer muito mais do que um simples ATENDIMENTO, tendo em vista que a missão é transformar a CLIENTELA em AMIGOS/AS da ÓTICA VISUAL…

Também, o OBJETIVO em nível ORGANIZACIONAL é estar sempre buscando ser ESPECIAL por meio das diversas OFERTAS e VARIEDADES dos MODELOS com ARMAÇÕES diferenciadas e de acordo com as exigências do MERCADO…

O apoio em todas as etapas quanto a ESCOLHA da ARMAÇÃO e dos ÓCULOS fazem parte deste processo que está muito além do que se espera em um ATENDIMENTO na ÓTICA VISUAL, pois, cada CLIENTE se apresenta individualmente e merece aquele acessório para complementar o VISUAL mais do que PERSONALIZADO…

Além destas escolhas que visam atender da melhor forma possível o/a CLIENTE, o/a mesmo/a pode ter acesso às OFERTAS para VISÃO SIMPLES, ainda, com LENTES MONOFOCAIS ou PROGRESSIVAS que são as MULTIFOCAIS PERSONALIZADAS, FreeForm e digitais…

Existem, também, outras opções para quem está em busca daquele diferencial no seu VISUAL com MARCAS IMPORTADAS consideradas as melhores do MERCADO, tais como: Police, Armani, Evoke, Grazi Massafera, Ana Hickmann, Ray-Ban, Morena Rosa e outras…

Portanto, a ÓTICA VISUAL oferece muitas possibilidades para aquele/a CLIENTE que está além do seu tempo, pois, oferece um ATENDIMENTO DIFERENCIADO em todas as ETAPAS que envolvem a escolha das ARMAÇÕES e LENTES, fortalecendo a VISUAL como uma REFERÊNCIA em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL para o LOCAL…

Silena Teresa Garozi

Meire Cardozo Costa

Sócias e proprietárias da ótica desde o início de suas atividades.