Carro ‘sobe’ em cima do outro após colisão em Indaiatuba

A caixa d’água de um condomínio quebrou e caiu sobre um dos prédios na manhã desta terça-feira (11), no bairro Santo Antônio, em Birigui (SP).

De acordo com apuração da reportagem, a caixa d’água tem 24 metros de altura e comporta 100 mil litros de água. Ela passava por manutenção quanto tombou e caiu sobre um dos apartamentos do último andar da torre.

Uma idosa precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros para sair do imóvel, que ficou destruído e foi isolado. A moradora não ficou ferida.