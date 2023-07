ALINE OLIVEIRA PEREIRA: Dedicação e Compromisso com o Paciente…

“A gentileza é a essência do ser humano. Quem não é suficientemente gentil não é suficientemente humano.” (Joseph Joubert)

“Os dentes mudam o sorriso, o sorriso muda a face. A face muda a expressão e a expressão muda a vida!”

O mundo, dizem, anda muito diferente do que era para muitas pessoas no outro tempo do tempo, porém, entendo que cada tempo tem o seu tempo deste tempo…

Outro detalhe neste contexto plural para o SER HUMANO, tem a ver com as TROCAS que existem entre atividades relacionadas com os aspectos PESSOAL por um lado, e o PROFISSIONAL por outro lado…

Também, entendo que GENTILEZA, como disse aquele pensador do passado, GERA GENTILEZA e vamos que vamos, haja vista que o RECONHECIMENTO se faz necessário em qualquer situação que VOCÊ estiver envolvido/a…

Tais PALAVRAS são necessárias de serem registradas, tendo em vista que a Odontóloga ALINE OLIVEIRA PEREIRA, diplomada pela UniFAI (2.007), filha de ESMERALDO PEREIRA e CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA, ainda, mãe do JOÃO VÍTOR, faz parte deste CENÁRIO que estão muito além das questões que envolvem o lado profissional como DENTISTA…

Talvez, a EXPERIÊNCIA nesta área tão específica para a área da SAÚDE seja o diferencial nas suas atividades ODONTOLÓGICAS por meio da POLICLÍNICA HADDAD…

Entretanto, como TESTEMUNHA OCULAR de um atendimento nesta área com a ALINE, determinou a REDAÇÃO deste texto, ainda, para ser incluído no E-BOOK da ACE como uma referência PROFISSIONAL quanto ao ATENDIMENTO e PREOCUPAÇÃO com o CLIENTE, ou melhor, PACIENTE…

Com ESPECIALIZAÇÃO em ENDODONTIA (tratamento de canal) pela FACOPH/Bauru, ALINE vem desenvolvendo atividades na área faz 15 anos, ainda, faz parte da EQUIPE DA POLICLÍNICA HADDAD desde o início deste projeto da HOS…

ALINE nasceu em Santo André, ABCD paulista, porém, faz anos e anos que está em Adamantina, tendo em vista que o seu pai, PROFESSOR ESMERALDO é mais do que conhecido e respeitado por sua atuação como EDUCADOR nas escolas da cidade…

Que todos os OBJETIVOS traçados pela ALINE na sua área profissional, também, familiar, sejam REALIZADOS por meio da SIMPLICIDADE e COMPROMISSO com as PESSOAS, neste caso em especial, com os PACIENTES que procuram suas habilidades como ODONTÓLOGA (Dentista)…

Pra fechar o texto, isso é, se for possível, tendo em vista que aqui a PESSOA vem primeiro e a PROFISSIONAL, depois, mesmo assim, registra-se a FRASE ou MENSAGEM, a saber: A QUEM HONRA, HONRA!

Telefones para contatos: (18) 99623.2706 / 99723.4427

Aos pais, ESMERALDO e CLEUSA, dedico!