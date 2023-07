Adamantina participará dos Jogos Regionais na cidade de Ourinhos

Na manhã de hoje (11), Adamantina recebeu a visita do deputado estadual Mauro Bragato. Participaram do encontro o prefeito Márcio Cardim, a vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil, vereadores, secretários, representantes de entidades, entre outros.

Durante a reunião, os participantes agradeceram todo o apoio que o deputado dá em diversas ações no município. Além disso, fizeram algumas solicitações.

Mauro Bragato destinará ao Pronto Socorro de Adamantina uma emenda de 500 mil reais; também apoiará a Clínica Pai Nosso Lar com a destinação de 120 mil reais e destinará ainda uma emenda de 100 mil reais para que o IAMA adquira um veículo utilitário.

Além disso, foi solicitado ainda que o deputado apoie a liberação de recurso para a construção de ponte rural no córrego do Tocantins e que interceda e apoio junto a Secretaria de Estado de Educação para inauguração do CIEBP.

O prefeito Márcio Cardim em apoio a solicitação dos vereadores Aguinaldo Pires Galvão, Cid José Aparecido dos Santos, Hélio José dos Santos, Noriko Onishi Saito e Ricardo Soares Cangirão entregou um ofício que tem como objetivo requerer a destinação de recursos financeiros para pavimentação da estrada rural ADM-335 (Estrada 14), do prolongamento da Avenida Rio Branco até a sede da APTA de Adamantina – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, totalizando 7Km de extensão.

“Estou encaminhando ao Governo do Estado as demandas recebidas aqui, entre elas a implantação de um Centro Dia. Vamos solicitar encontros com os secretários estaduais em busca do atendimento dessas demandas”, afirma Bragato.

O prefeito Márcio Cardim mais uma vez agradeceu a visita do deputado. “Ficamos muito contentes com todo o apoio que temos recebido e vamos continuar contando com o auxílio para o atendimento dos pleitos do município”, finaliza.