Secretaria de Desenvolvimento Econômico realiza intercâmbio com empreendedoras de Campinas

No último final de semana, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira, esteve na cidade de Campinas realizando intercâmbio de ideias com as empreendedoras de Campinas.

Na oportunidade, a secretária foi recebida pelo prefeito Dário Saadi, pela secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos Vandecleya Moro e pela idealizadora da Feira das Mulheres Empreendedoras de Campinas, Grazi Coutinho.

A secretária visitou a loja colaborativa que funciona com empreendedoras que integram a Feira das Mulheres Empreendedoras de Campinas e está localizada no Campinas Shopping. A loja colaborativa é um espaço onde as empreendedoras tem a oportunidade de comercializar os seus produtos durante 15 dias, em um espaço além da feira, aumentando o público-alvo e consequentemente vendas e encomendas.

Depois de conhecer o espaço, a secretária ainda participou da 9ª edição da Feira das Mulheres Empreendedoras de Campinas, para ouvir as empreendedoras participantes, trocar conhecimento e entender o que pode ser replicado nas próximas edições que acontecerão em Adamantina.

A feira das Mulheres Empreendedoras de Campinas contou com mais de 250 expositoras nos mais variados segmentos. Assim como na segunda edição de Adamantina, a feira aconteceu em dois dias, no sábado e no domingo.

Após a realização de duas edições da Feira da Mulher Empreendedora em Adamantina, as participantes terão agora a oportunidade de marcar presença na ExpoVerde 2023 que acontecerá de 5 a 10 de setembro. A visita também teve o objetivo nortear critérios para organização das empreendedoras durante a Expoverde.

“Após duas feiras realizadas, esse encontro com a equipe de Campinas foi uma oportunidade para avaliar tudo o que já fizemos aqui e, ainda, ponderar os critérios que usaremos como forma de seleção das empreendedoras para a 31ª edição da ExpoVerde além de trazer muitas novidades para a edição de novembro”, afirma Luciana.

De acordo com Luciana, em breve serão divulgados os critérios para a participação das empreendedoras na ExpoVerde 2023. “Pedimos que as empreendedoras fiquem atentas, pois assim como nas edições da feira, o espaço é limitado”, comenta.

Realização da Feira da Mulher Empreendedora

A idealização da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a 2ª edição contou com o apoio do Sicoob Nosso com as Clínicas Financeiras e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista AEAANAP, SEBRAE Aqui e O Boticário Adamantina.



Parceiros da Feira da Mulher Empreendedora

A Feira também contou com as parcerias das empreendedoras: Bendita Frescura, Essencialle, GABE, Rafaela Baracat, Talita Jo e Ballet Eveline Gualte (Academia Rosânia Gonçalves). Além da Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Câmara Municipal, Fundo Social de Solidariedade e Casa Afro.