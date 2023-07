De Adamantina, Lucas Marcelino é ouro e Izabela Rodrigues prata no 42º Troféu Brasil de Atletismo

Dois atletas adamantinenses foram destaques no 42º Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo, realizado de quinta-feira (6) a domingo (9) na pista da Universidade Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. A competição recebeu a inscrição de 713 atletas, de 114 clubes, representando 21 estados e o Distrito Federal.

O adamantinense Lucas Marcelino dos Santos, de 28 anos, que integra o elenco do Esporte Clube Pinheiros (São Paulo/SP), obteve a medalha de ouro no salto em distância, final disputada na sexta-feira (7), onde fez a maca de 7,85m.

Também na sexta-feira, a adamantinense Izabela Rodrigues da Silva, de 27 anos, do elenco do IEMA (São Caetano do Sul/SP), conquistou a medalha de prata no lançamento do disco, feminino, ao alcançar a marca de 60,52 metros.





O Esporte Clube Pinheiros, equipe de Lucas Marcelino, conquistou o seu oitavo título consecutivo após quatro dias de competições. Foi campeão geral, com 479 pontos, e também o primeiro nos naipes feminino (275 pontos) e masculino (204). O IEMA, de Izabela Rodrigues, ficou na 14ª posição entre os clubes.

Por estados, São Paulo ganhou 73 medalhas (26 de ouro, 22 de prata e 25 de bronze). Os adamantinenses Lucas Marcelino e Izabela Rodrigues respondem por uma de ouro e uma de prata, no saldo de medalhas entre os clubes paulistas. Na sequência, entre os estados, Santa Catarina ficou com 29 (7, 10 e 12) e Minas Gerais com 14 (5, 4 e 5). Resultados completos estão no hotsite da competição, no site da CBAt.

Mais de 220 mil pessoas assistiram ao vivo a transmissão do evento, no pool de emissoras formado por TV Atletismo Brasil, canal da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) no YouTube, Canal Olímpico do Brasil e Primeira Página – os números não incluem a transmissão do UOL. Nas arquibancadas do Centro de Treinamento Olímpico da Universidade Federal do Mato Grosso mais de 7 mil pessoas acompanharam os quatro dias de competições.

“Faço uma avaliação superpositiva. Todas as nossas expectativas foram superadas, com grandes resultados, oito melhores marcas do Troféu conseguidas e também muitas marcas pessoais e da temporada, o que mostra que a decisão de trazer o evento para Cuiabá foi acertada. A população também comprou essa ideia e tivemos arquibancadas cheias todos os dias, o que é muito legal e também contribuiu para a boa performance dos atletas”, afirmou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt.

Wlamir também citou a repercussão do Troféu “mais transmitido da história”. “Precisávamos dessa divulgação, ainda mais nesse momento, véspera de Campeonato Mundial e de renovação de patrocínio e busca de novos patrocínios”.

O Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa é uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo, com patrocínio das Loterias Caixa e do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio do SESI, da Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT) e da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT).

A competição tem apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que desenvolve o programa de formação de atletas juntamente aos clubes integrados.