Adolescentes morrem após carro bater em muro em Rio Preto

Uma mulher de 28 anos morreu após ser arremessada para fora do veículo durante a madrugada deste sábado, (08/07/2023), no quilômetro 432 da rodovia Washington Luís, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ela estava em um veículo, por volta das 2h20, sentido Rio Preto/Cedral, quando, ainda por motivos a serem apurados, o motorista, de 23 anos, teria perdido o controle da direção e capotado no canteiro central da via. No acidente, a mulher foi lançada para fora do carro e infelizmente acabou morrendo no local.

O condutor foi socorrido com ferimentos graves e ainda não há informações do estado de saúde dele. O carro ficou completamente destruído.

Equipes de resgate e também da Concessionária que administra a rodovia estiveram no local e as causas do acidente deverão ser investigadas.