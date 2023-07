Alunos dos quartos e quintos anos das escolas municipais de Adamantina participarão de programa de educação ambiental

Representantes do SESC THERMAS de Presidente Prudente se reuniram com o secretário de cultura e turismo de Adamantina, Sérgio Vanderlei, para acertar os detalhes do Circuito Sesc de Artes. O evento será realizado no domingo, dia 12 de novembro, das 16 às 20 horas, no Parque dos Pioneiros.

O Circuito Sesc de Artes é uma iniciativa do Serviço Social do Comércio de São Paulo, em parceria com prefeituras, sindicatos e turismo, que busca promover a cultura e a arte. Com atrações como teatro, dança, circo e outras manifestações artísticas, o evento tem como objetivo proporcionar momentos de lazer e aprendizado para a comunidade.

O evento será gratuito e aberto a todos os interessados. Além das apresentações, o Circuito Sesc de Artes também contará com oficinas, exposições e atividades interativas, estimulando a participação do público e incentivando a expressão artística.

No domingo, dia 12 de novembro, reserve um tempo para prestigiar o Circuito Sesc de Artes em Adamantina. Venha apreciar as apresentações, participar das atividades e mergulhar no universo da cultura e da arte. Será uma oportunidade imperdível de vivenciar momentos inspiradores e fortalecer os laços com a cultura local.